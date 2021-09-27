Дипломаты посольства РФ встретились с Ярошенко в американской тюрьме

Дипломаты посольства России в США посетили с консульским визитом Константина Ярошенко, который находится в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут). Информация об этом опубликована в Facebook посольства.

Отмечается, что россиянину отказываются предоставить квалифицированную медицинскую помощю. Дипломаты заверили соотечественника в том, что продолжат добиваться соблюдения его прав и законных интересов. "Исходим из того, что вся ответственность за жизнь и здоровье росграждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях США, лежит на американской стороне", - подчеркивает посольство РФ в США, призывая местные власти предоставить россиянам необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в сентябре 2011 года американский суд приговорил летчика Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в перевозке крупной партии наркотиков. Сам россиянин полностью отрицает свою вину и считает, что дело было сфабриковано.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что США категорически отказываются обменивать осужденных и отбывающих наказание в Америке россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко на содержащихся в российских тюрьмах американцев. Россия неоднократно предлагала США задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, предлагалось освободить граждан РФ по гуманитарным соображениям - из-за угрозы распространения коронавируса. Но США отказываются даже обсуждать такое.