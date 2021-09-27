Эрдоган: Турция намерена купить у РФ еще партию С-400

Турция планирует приобрести у России еще партию зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что приобретение оборонительных систем - суверенное право его страны.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в сферу того, какие оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы принимаем такие решения", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу CBS.

На прямой вопрос, будет ли Анкара покупать новые комплексы С-400 у России, Эрдоган ответил: "Конечно, конечно да". Ранее он говорил о таком намерении в конце августа. А 25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что переговоры с Турцией по новому контракту на С-400 находятся в завершающей стадии. По некоторым сведениям, контракт может быть подписан уже в этом году.

Турецкий лидер также подчеркнул, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее признал, что страны-члены Альянса имеют право самостоятельно решать, у какой страны приобретать вооружение.

Также Эрдоган напомнил, что хотя Турция ранее внесла платеж 1,4 миллиарда долларов за американские истребители-бомбардировщики F-35, она их так и не получила, равно как и американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Более того, после заключения контракта с РФ на покупку С-400 США исключили Турцию из программы производства самолета F-35A.

Ранее Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 за 2,5 миллиарда долларов.