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27.09.2021 11:55
Рубрика: ПДД

ГИБДД показала, как работает на дорогах скрытый патруль

Текст: Мария Волкова

За три месяца работы скрытый патруль ГИБДД смог выявить свыше четырех тысяч нарушений. В официальном Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Москвы опубликован ролик о том, как работают инспекторы на столичных дорогах.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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Автомобиль скрытого патруля не имеет опознавательных знаков. Зато он оснащен камерами, позволяющими фиксировать нарушения, а за рулем находится инспектор, который сообщает о них экипажам.

В числе наиболее распространенных нарушений, выявленных таким образом, входят нечитаемые регистрационные знаки, разговоры по телефону без устройств hands-free и чрезмерная тонировка стекол. На видео скрытый патруль зафиксировал, как один из водителей решил объехать пробку по обочине, а другой не пропустил пешехода.

Для водителей, попавших на видео, стало сюрпризом, как инспекторы смогли увидеть нарушения - ведь экипажей поблизости видно не было. В ГИБДД посоветовали автовладельцам не расслабляться и не нарушать правила дорожного движения даже тогда, когда кажется, что никто не видит.

#ПДД #ГИБДД