ГИБДД показала, как работает на дорогах скрытый патруль

За три месяца работы скрытый патруль ГИБДД смог выявить свыше четырех тысяч нарушений. В официальном Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Москвы опубликован ролик о том, как работают инспекторы на столичных дорогах.

Автомобиль скрытого патруля не имеет опознавательных знаков. Зато он оснащен камерами, позволяющими фиксировать нарушения, а за рулем находится инспектор, который сообщает о них экипажам.

В числе наиболее распространенных нарушений, выявленных таким образом, входят нечитаемые регистрационные знаки, разговоры по телефону без устройств hands-free и чрезмерная тонировка стекол. На видео скрытый патруль зафиксировал, как один из водителей решил объехать пробку по обочине, а другой не пропустил пешехода.

Для водителей, попавших на видео, стало сюрпризом, как инспекторы смогли увидеть нарушения - ведь экипажей поблизости видно не было. В ГИБДД посоветовали автовладельцам не расслабляться и не нарушать правила дорожного движения даже тогда, когда кажется, что никто не видит.