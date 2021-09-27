Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем

Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский госпитализирован в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем, сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

"Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц в связи с возникшими проблемами с сердцем. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей", - говорится в сообщении, которое распространила днем в понедельник пресс-служба "Яблока".

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Явлинского госпитализировали из-за нарушения сердечного ритма. Депутат Московской городской думы от "Яблока" Сергей Митрохин сообщил, что Явлинский находится у врача, но речи о серьезных проблемах со здоровьем нет.