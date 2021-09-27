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27.09.2021 18:21
Рубрика: Власть

Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Думе защиту семьи и детей

Текст: Владимир Емельяненко

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме, заявил Владимир Путин после переговоров с детским омбудсменом.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Президент сказал, что Кузнецова приняла его предложение возглавить комиссию в партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также координировать эту работу в Госдуме.

"Предложение президента всем лидерам предвыборного списка "Единой России" возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана. Теперь необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной думе направление по защите семьи и детства, для меня это также большая и важная задача", - заявила Кузнецова ТАСС.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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