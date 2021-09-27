Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами гуманитарной катастрофой

Обращаясь к участникам совещания, президент предложил выработать комплекс первоочередных мер, подтвердив, что на границе складывается гуманитарная катастрофа. "Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки передали. Но зимой они же замерзнут. Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди", - констатировал Лукашенко, с сожалением признав, что "никакого осуждения со стороны международных правозащитных институтов не последовало".

В этой ситуации, заявил президент, РБ продолжит оказывать посильную помощь беженцам, застрявшим на границе. Он подчеркнул, что обстановка на рубежах страны дополнительно усугубляется и действиями пограничников в сопредельных государствах. В то же время, "руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса. Более того, своими обвинениями решили ввести в заблуждение и все мировое сообщество. Возьмите их выступления в Генеральной Ассамблее ООН", - привел пример президент.

Он, в частности, обратил внимание и на давление со стороны Польши. Находясь под зонтиком американцев, считает глава государства, поляки доставляют "проблем Евросоюзу не меньше, чем нам", постоянно заявляя о том, что Беларусь, якобы, выстраивает "какую-то гибридную атаку против ЕС".

Отвергнув, в очередной раз подобные обвинения, назвав их "чепухой", президент дал понять, что страны Запада сами виноваты в возникшем миграционном кризисе. "Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы - первопричина того, что люди бегут от войны на Запад", - заявил он, предложив разбираться с проблемой у ее истоков.

Лукашенко убежден, что миграционной атакой занимается международная банда, которая перевозит людей не только через Беларусь. "Через Средиземное море еще больше идет в ЕС народа. Валом идут. И это все организовано соответствующими людьми", - констатировал он.

Отдельно глава государства поинтересовался, что происходит на границе с точки зрения выдавливания людей с территории Польши, Литвы, Латвии и других стран. Он отметил, что становится все больше тяжело травмированных, изувеченных мигрантов, и это вызывает серьезную озабоченность в Беларуси и за ее пределами у тех людей, которые еще не потеряли чувства человечности. "Поэтому я хотел бы еще раз сегодня обратиться к международным организациям, к руководителям, гражданскому, как они говорят, обществу зарубежных стран, чтобы обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе и все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали", - подчеркнул Лукашенко.

Обращаясь к силовому блоку, он поручил уделять особое внимание и участку границы с Украиной, куда направляются натовские войска. "Под видом учебных центров они создают фактически базы США на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - поставил задачу верховный главнокомандующий.

Данная тематика, пояснил он, неоднократно обсуждалась на встречах с Владимиром Путиным. "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались, и допустить этого не можем", - резюмировал Лукашенко.