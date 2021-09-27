Минцифры: Выбор поисковика по умолчанию в гаджетах останется за пользователем

В Минцифры разъяснили правила предустановки поисковой системы в гаджетах. Как рассказали "РГ" в министерстве, выбор поисковика по умолчанию останется за пользователем.

"Как и в случае с другими предустановленными приложениями, выбор поисковика остается за пользователем. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google, справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис", - пояснили в Минцифры.

В пресс-службе министерства уточнили, что ключевым критерием отбора программ является популярность. Она отражена в рейтинге, сформированном Минцифры. Победители конкурса будут устанавливать свои программы только с января 2022 года.