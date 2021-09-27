Мошенники скрывают истинное техническое состояние автомашины при продаже

Чаще всего при продаже машины на вторичном рынке мошенники обманывают покупателя, давая липовые сведения о техническом состоянии автомобиля. На втором месте по популярности - скрученный пробег. Финансовые махинации случаются реже. Об этом свидетельствуют данные исследования портала Авто.ру.

В этом году, как и в прошлом, образовался дефицит новых машин. В результате, цены на них выросли катастрофически при прямом участии в этом дилеров. Те накручивают стоимость, устанавливая в автомобили различное дополнительное оборудование, без которого новый автовладелец мог бы спокойно обойтись. Или установить его за разумные деньги.

В общем, рынок подержанных автомобилей вырос, вслед за ним выросло и количество случаев мошенничества на нем. Ежегодно в судах рассматривается более 20 тысяч споров между покупателями и продавцами машин, недовольными друг другом. По данным Авто.ру, четверть российских автолюбителей встречались с мошенничеством. По их мнению, основной инструмент мошенничества - это обман с данными о состоянии авто. Об этом заявили 72,5 процента опрошенных. О требовании продавца задатка или предоплаты рассказали 12,4 процента респондентов. На махинации с документами пожаловались 9,1 процента автомобилистов. А 6 процентам предлагали купить автомобиль-двойник .

Что подразумевается под техническим состоянием, если не скрученный пробег? Да все что угодно. Но, как правило, то, что машина побывала в тяжелой переделке в буквальном смысле этого слова. То есть ее восстановили после серьезного ДТП, например. Или продают машину-утопленника, которая побывала в воде во время подтоплений.

Довольно часто скрывают, что машина работала в такси. А это огромные пробеги, и общая высокая амортизация.

Также покупателей с рук поджидают финансовые риски. Наиболее популярный из которых - требование залога. Бывает, что его выставляют за чужую машину. Получив деньги, продавец исчезает с горизонта.

Ну и традиционные юридические риски: поддельные документы на машину, автомобиль находится в залоге или угоне. Встречаются проблемы с доверенностью и, как уже говорилось, машины-двойники по VIN-коду.

Напомним, что на официальном сайте Госавтоинспекции есть сервис по проверке автомобилей. Он покажет, сколько у машины было владельцев, а также, не была ли она в авариях.

Чтобы не попасться на удочку мошенников при покупке машины с рук, специалисты портала рекомендуют пользоваться сервисами. Например, 3D-панорама - позволяет рассмотреть машину со всех сторон в поисках вмятин, царапин, других повреждений.

Можно заказать отчет "ПроАвто". В нем полная история автомобиля по данным из множества разных источников, в том числе от сервисов и официальных дилеров. Так удобно проверять быстро данные из ПТС, юридическую чистоту, информацию о владельцах, ДТП и многое другое.

Недавно появился новый сервис "Безопасная сделка". Он автоматически проверяет информацию об участниках сделки и автомобиле. Кроме того, есть возможность задавать вопросы в чате с техподдержкой сервиса. Таким образом, сервис ассистирует продавцу и покупателю, снижая их риски.

Ежегодно в судах рассматривается более 20 тысяч споров между покупателями и продавцами машин, недовольными друг другом

Есть одна проблема: довольно сложно не выходя из дома проверить, не числится ли автомобиль в залоге у банка. Для этого, как минимум, надо будет дойти до нотариуса. Кстати, сделку также можно заключить у нотариуса. Тогда за ее юридическую чистоту будет нести ответственность не только продавец, но и сам нотариус. Оформление таких сделок застраховано.

Надо понимать, что если подержанную машину продал автосалон, то он отвечает перед покупателем по закону о защите прав потребителей, со всеми предусмотренными в нем штрафными санкциями. Если машина, например, работала в такси, а автосалон скрыл это от покупателя, то машину можно вернуть, договор расторгнуть, а также вернуть деньги и еще бонус в виде штрафа. На сделку с физическим лицом положения закона о защите прав потребителей не распространяются.