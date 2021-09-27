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27.09.2021 09:03
Рубрика: Легковые авто

Можно ли крепить номера сбоку, на крыше автомобиля или без рамок

Текст: Майя Бирюкова
Некоторые иномарки не позволяют прикрепить регистрационный номер по центру, как это принято в нашей стране. Поэтому водители ухитряются разместить таблички с номерами по бокам или даже на крыше.
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Есть ли вероятность нарваться на штраф, если у автомобиля попросту нет привычных нам штатных мест для крепления номеров? В России все требования прописаны в ГОСТ Р 50577, пишет aif.ru.

Фото: iStock
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В том случае, если автомобиль не имеет специальной выштамповки под номера, владелец должен определять место самостоятельно с учетом требований ГОСТ. Это должна быть плоская прямоугольная поверхность, не загороженная конструктивными элементами машины, максимально удобная для прочтения. Знак не должен уменьшать углы свесов транспортного средства, закрывать фары или выступать за пределы габаритов.

Табличка должна находиться на оси симметрии. Если это невозможно, то допускается крепление ее слева по ходу движения.

Для автомобилей, имеющих квадратные углубления под регистрационные номера, хозяин вправе заказать подходящие таблички в любой аккредитованной мастерской.

Как правило, номера обрамляют пластиковые рамки, защищающие кузов. Однако это требование не обязательное. Главное, чтобы рамка или болты не загораживали надписи на табличке: все должно читаться, вплоть до изображения государственного флага и букв RUS.

Если у рамки есть стекло, прикрывающее знак, то его нужно снять. Это также прописано в ГОСТ. Покрытие будет давать блики, отражать свет фонарей и фар во время езды в темное время суток. В результате комплексы фотовидеофиксации нарушений считают информацию с номеров неверно или не полностью.

Фото: Борис Захаров
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Бывает так, что регистрационные знаки автовладельцы крепят на крыше машины. Обычно это касается больших внедорожников. Если на бампере нет специального места под табличку, то прикрутить ее на крыше возможно. Это прописано в пункте И.4.4 все того же ГОСТа.

Грозит ли автовладельцу штраф за неправильную установку номеров? Да, наказание за это предусматривает статья 12.2 КоАП РФ. За управление транспортным средством, регистрационные знаки которого установлены неверно, полагается штраф в размере 500 рублей. А вот за нечитаемый знак - например, перекрытый какими-то элементами - штраф составляет 5000 рублей. За это нарушение водителя могут лишить прав на срок до 3 месяцев.