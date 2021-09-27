Назван кроссовер, продать который практически нереально

Есть автомобили, которые не задерживаются на вторичном рынке: покупатели разбирают машины моментально. А есть такие варианты, которые висят на сайтах объявлений годами: даже при минимально возможной цене желающих не находится.

На что ориентируется покупатель, выбирающий автомобиль с пробегом? Всякие внешние фишки вроде дизайна и наличия приятных опций уходят на второй план.

В первую очередь важна коррозионная стойкость кузова, прочность материалов салона и надежность технической составляющей. Не в последнюю очередь покупатель думает и о стоимости обслуживания автомобиля, даже если он может себе позволить недешевый вариант.

В число наименее ликвидных моделей кроссоверов входят премиальные автомобили с мощными двигателями, пишет "ЗР". Крайне сложно перепродать, например, Mercedes-Benz М-класса (выпускавшийся с 2005 по 2011 год). Сам по себе автомобиль отличный, но даже транспортный налог на двигатели 272, 306 и 388 л.с. впечатляет. Прожорливость мотора - тоже далеко не последний фактор.

Плюс ко всему при всех достойных характеристиках машин этой марки именно в эти годы выпуска надежность автомобиля несколько просела.

На вторичном рынке со скрипом уходят не только вышеупомянутые кроссоверы. Это же справедливо и для других мощных автомобилей премиум-класса, будь то сложные и дорогие в обслуживании BMW X5 и X6 с двигателями 249 - 450 л.с. или же Audi Q7.