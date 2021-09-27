"Панцирь-С1" сбил в Сирии беспилотник, попытавшийся атаковать авиабазу РФ

В понедельник, 27 сентября российские военные в Сирии сообщили об очередной попытке боевиков атаковать нашу авиабазу "Хмеймим" с помощью выпущенного из провинции Идлиб беспилотника.

По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя, дрон, запущенный с подконтрольной боевикам территории в Идлибской зоне деэскалации, был обнаружен в 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим". "Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы", - сказал контр-адмирал.

Он уточнил, что пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет. Наша авиабаза в Сирии функционирует в плановом режиме.

Кулить также сообщил, что боевики, действующие на подконтрольной Турции территории Сирии, вновь обстреляли правительственные подразделения арабской республики. "В провинции Алеппо зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных сил со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции", - отметил контр-адмирал. - Из района населенного пункта Кафер-Хашер боевики произвели минометный обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Айн-Дакна. Среди военнослужащих вооруженных сил САР потерь нет".

Днем ранее Кулить рассказал, что пять сирийских военнослужащих ранены в провинции Алеппо при попытке боевиков прорваться с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. А 25 сентября в провинции Алеппо было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных сил.

Участившиеся нападения боевиков на сирийские и российские военные объекты с территории Идлиба происходят накануне встречи президентов РФ и Турции. В минувшее воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, где на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему наблюдается террористическая активность. "Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии. Все это, наверняка, будет на повестке дня", - сказал тогда Песков.