Посол РФ в ФРГ: Россия готова работать с любым правительством Германии

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил по итогам выборов в бундестаг, что Москва готова работать с любым правительством Германии.

"Мы с уважением относимся к волеизъявлению немецкого народа и готовы работать с любым правительством, которое будет сформировано по итогам волеизъявления​​​. У нас с Германией очень большая позитивная повестка дня - это не только экономика, энергетика, это и технические связи, и культурно-гуманитарное измерение. У нас очень много контактов по линии межрегионального сотрудничества", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Также он выразил надежду, что "будущее правительство, из каких бы партий оно ни состояло, будет подходить к сотрудничеству с Россией на основе взаимного уважения, прагматизма, равноправия, поиска баланса интересов, без каких-либо ультиматумов, морализаторства, которое иногда звучало раньше. Мы надеемся на позитивную конструктивную работу с новым руководством ФРГ... Мы остаемся партнерами в Европе, мы остаемся соседями в Европе. Хочется надеяться, мы и дальше будем добрыми соседями. И от нашего сотрудничества очень многое зависит, в том числе для всего европейского континента".

По предварительным данным, самая большая фракция в бундестаге окажется у социал-демократов (СДПГ), выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС получит 196 мест, "Зеленые" - 118, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) - 92, "Альтернатива для Германии" - 83. "Левые" получили 39 мест, хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, но получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства.

Между тем, по последней информации, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) приняла решение начать предварительные переговоры с "Зелеными" о возможности участия в будущей правящей коалиции ФРГ. Также возможны переговоры с СДПГ и с ХДС/ХСС. Об этом заявил 27 сентября глава СвПД Кристиан Линднер.