В Германии опубликованы предварительные итоги парламентских выборов

Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах, набирая 25,7% голосов. Об этом свидетельствуют официальные предварительные данные, опубликованные в ночь на понедельник Федеральной избирательной комиссией.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набрал 24,1% голосов избирателей. "Зеленые" заняли третье место с 14,8% голосов.

У Свободной демократической партии (СвДП) - 11,5%, у "Альтернативы для Германии" - 10,3%. Левая партия набрала 4,9% голосов, пишет ТАСС.

Напомним, выборы в Германии состоялись 26 сентября, по их итогам будет сформирована новая коалиция с новым канцлером во главе. После 16 лет у власти канцлер Германии Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы не выставляла.