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27.09.2021 19:59
Рубрика: Власть

Путин поручил сократить число контрольных в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Рособрнадзор: Контрольные не надо проводить на первом и последнем уроках

В частности, Рособрнадзору совместно с министерством просвещения поручено проработать вопрос и "обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования".

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 июля 2022 года.

Власть Работа власти Общество Образование Правительство Рособрнадзор Правительство Минпросвещения Реформа образования

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