Путин поручил сократить число контрольных в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В частности, Рособрнадзору совместно с министерством просвещения поручено проработать вопрос и "обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования".

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 июля 2022 года.