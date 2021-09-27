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27.09.2021 14:19
Рубрика: Власть

Путин призвал кабмин плотно работать со всеми фракциями Госдумы

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин призвал членов правительства внимательно относиться к инициативам депутатов вновь избранной Госдумы.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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В ходе встречи с руководством кабмина он напомнил, что в нижнюю палату впервые с 1999 года прошли пять политических партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" подтвердили свои мандаты, а партия "Новые люди" прошла в Госдуму впервые.

"Все партии шли на выборы со своими предвыборными программами, которые они будут реализовывать, в том числе - выдвигая законодательные инициативы", - отметил президент. "Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и депутатским запросам", - добавил он, обращаясь к участникам встречи.

Путин отметил, что после внесения поправок в Конституцию выросла роль Госдумы в формировании правительства, и в целом усилилось взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти.

"В целом хороший был налажен контакт с парламентом седьмого созыва. Надо сохранить этот рабочий настрой", - заключил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

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