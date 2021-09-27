Спустя несколько месяцев тестирования Microsoft выпускает финальную версию Windows 11 на свой канал Release Preview.

Как пишет The Verge, это последний шаг перед релизом Windows 11, который намечен на пятое октября. Однако ждать неделю с лишним не обязательно, поскольку любой желающий может подключиться к каналу Release Preview и бесплатно установить Windows 11 раньше остальных.

Для того чтобы сделать это, нужно совершить следующие действия.

1. Проверить ПК на совместимость с Windows 11 при помощи утилиты Microsoft PC Health.

2. Зарегистрироваться в программе предварительной оценки на сайте Microsoft.

3. Открыть раздел "Настройки - Обновление и безопасность - Программа предварительной оценки Windows" и нажать кнопку "Начать" (может понадобиться включить отправку диагностических данных в Microsoft).

4. Привязать учетную запись Microsoft, которая использовалась для регистрации в качестве участника программы предварительной оценки Windows.

5. В настройках программы предварительной оценки выбрать параметр Release Preview.

6. Принять и подтвердить условия и перезагрузить ПК.

7. После перезагрузки открыть раздел "Настройки - Обновление и безопасность - Программа предварительной оценки Windows" и нажать на появившийся там баннер с предложением обновить ПК до Winodws 11, после чего следовать инструкциям.

8. После обновления рекомендуется открыть раздел "Настройки - Центр обновления Windows" и выбрать параметр "Прекратить получение предварительных сборок", чтобы остаться на финальной версии Windows 11.