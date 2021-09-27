Как столичных водителей накажут за громкую музыку и рев моторов

Мировые города вступают в битву за тишину. Например, в бельгийском Генте по инициативе мэра Матиаса де Клерка у водителей начали изымать машины и мотоциклы, уровень шума которых превышает 55 децибел. А из мегаполисов наиболее активную позицию в сражении за покой заняла Москва: как сообщил "РГ" председатель городской думы Алексей Шапошников, уже завтра парламент начнет рассматривать пакет предложений мэра Сергея Собянина об усилении ответственности за громкую музыку и выхлопы от автомобилей и байков.

Хотя на дворе конец сентября, "байкерская" тема не затихает. Как сообщили в центре погоды "Фобос", уже завтра в Москве начнется потепление и кончится морось. А значит, владельцы мотоциклов и спорткаров еще сыграют "последний аккорд". "Проблема известна жителям многих районов Москвы, - подчеркнул мэр Сергей Собянин. - Меня неоднократно просили положить этому конец".

"Отмороженные", как выразился глава города, авто- и мотолюбители пользовались невероятно гуманной трактовкой статьи 8.23 КоАП - "Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума". По ней шумному водителю, если даже его поймают, "грозит"...предупреждение или в худшем случае штраф 500 рублей. Конкретно для Москвы ситуация и вовсе абсурдная: по оценкам главы города, основные нарушители - весьма состоятельные люди и ездят отнюдь не на "Жигулях" с ржавыми глушителями, а на дорогих спортивных моделях.

"Процент нарушителей не так велик, но они могут оставлять без сна целые районы, - отмечает Алексей Шапошников. - Нормальный уровень шума, при котором человек может комфортно спать, - 20-30 децибел. А такие водители превышают его многократно". Кроме того, они фактически сводят на нет всю работу по снижению шума от автотрасс. Как сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны, за последние несколько лет он снизился в спальных районах в среднем на 10 децибел за счет установки шумозащитных экранов, строительства вылетных трасс и ограничений для грузовиков - такие данные содержатся в последнем ведомственном докладе о состоянии экологии в столице. Но всего лишь один байкер способен уничтожить идиллию.

Единственным способом прекратить ночные концерты является ужесточение ответственности, считают в мэрии. "Пакет Собянина" предполагает соответствующие изменения как на региональном, так и на федеральном уровнях. Как заявил глава Мосгордумы Алексей Шапошников, парламент столицы в случае поддержки депутатов готов выйти в Госдуму с инициативой о наделении регионов правом самим установить штрафы за нарушение тишины и покоя от 5 тысяч рублей и более в зависимости от мощности двигателя. Во-вторых, поправки Собянина предусматривают использование камер с шумомерами, чтобы за нарушителями не приходилось бегать и ловить их за руку. В-третьих, мэр Москвы по аналогии с коллегой из Гента предложил задерживать транспорт до устранения нарушений.

Конкретно в Москве за нарушение покоя с 23 до 7.00 мэр предлагает установить прогрессивный штраф для водителей - с 5 тыс. руб. для физических и с 50 тыс. руб. - для юридических лиц. Этот минимум предполагается для мотоциклов мощностью до 50 лошадиных сил и для авто до 200 "лошадей". Далее - по 250 руб. плюсом за каждые 10 "сил".

"Законопослушным автомобилистам ничего не угрожает, - уверен Алексей Шапошников. - Штрафы коснутся тех граждан, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска отработавших газов двигателей полностью или частично демонтированы или модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом, что как раз и приводит к повышенному уровню шума". Законопроект будет рассмотрен в первоочередном порядке на заседании Мосгордумы 29 сентября.

С точки зрения юриспруденции предложение о прогрессивной шкале штрафа в зависимости от мощности автомобиля выглядит логичным решением проблемы, заявил "РГ" руководитель юридической коллегии "Белая сова" Денис Хузиахметов. "Однако у технических специалистов к данному законопроекту уже имеются вопросы, поскольку мощность автомобиля напрямую не связана с издаваемым транспортным средством шумом. Я предполагаю, что у правоведов останется простор для обжалования поправок в Конституционном суде", - отметил он. В то же время глава коллегии назвал поправки своевременной мерой для обеспечения комфортных условий в мегаполисе.