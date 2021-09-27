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27.09.2021 00:40
Рубрика: ПДД

Камеры контроля средней скорости перенастроили

Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 220 (8571)
Все камеры контроля средней скорости, расположенные на территории области, перенастроили на обычный режим работы. После того как ГИБДД прекратила выписывать штрафы по показаниям подобных камер, их вернули к привычной фиксации нарушений скоростного режима в одной точке.

Камеры на среднюю скорость стояли, например, на 56-52-м километрах Ярославского шоссе, 81-84-м километрах Киевского шоссе, 40-42-м километрах Новорязанского шоссе, а также 41-40-м и 50-48-м километрах этой же трассы в обратную сторону. Их принцип работы заключался в фиксации времени, затраченного водителем на проезд всего участка дороги. Затем эта цифра делилась на километраж, и выводилась средняя скорость движения. Если автолюбитель пролетал четыре километра от одной камеры до другой за две минуты, значит, он несся со скоростью 120 километров в час. И его штрафовали. К слову, такие камеры появились в Подмосковье не так уж и давно - первую установили на Ярославке в 2019 году.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Но теперь автоэксперты признали показания этих камер неинформативными. Мол, две камеры, установленные на расстоянии друг от друга, не могут указать конкретного места превышения скорости. А требования о необходимости этих данных прямо прописаны в законе. К тому же существует наказание только за превышение моментальной скорости, а не какой-либо средней.

Как уточнили в областном минтрансе, ни один комплекс фото- и видеофиксации в связи с этим из эксплуатации не выведен. Они просто вернулись к прежнему режиму работы и фиксируют скорость в одной точке.