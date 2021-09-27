В Москве парашютисты арестованы за прыжок на Ленинский проспект

Двоим бейсджамперам, совершившим прыжок с московской высотки, придется отправиться под арест. Такое решение принял Гагаринский районный суд, рассмотрев административный материал, сообщил руководитель управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Выяснилось, что экстремалы заехали на машине в подземный паркинг высотки на Ленинском проспекте, затем поднялись на лифте на 48 этаж и совершили оттуда прыжок с парашютами. Полиция квалифицировала их поступок как мелкое хулиганство, на бейсджамперов составили протоколы по статье 20.1 КоАП.

Суд отправил 29-летнего приезжего и 33-летнего москвича под арест на 11 суток. Также был задержан третий "прыгун", материалы на 40-летнего гражданина также переданы в суд. Полиция устанавливает и других участников инцидента.