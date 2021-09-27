Власти Москвы составили антирейтинг нарушителей ПДД

Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают водители автомобилей премиум-класса. К такому выводу пришли аналитики городского департамента, сообщает Telegram-канал ведомства.

"В среднем одна московская Lamborghini получает чуть меньше 11 штрафов за три месяца, а каждый Rolls-Royce собирает по 8,7 штрафа", - отметили представители дептранса.

Кроме этих марок, в антирейтинг вошли Bentley (4,9 штрафа), Ferrari (4,7) и Genesis (4,1). Замкнули топ проштрафившихся автомобилей Land Rover, Kia и BMW.

Ранее сообщалось, что владельцы премиум-авто нередко уклоняются даже от оплаты парковки. Не так давно на спецстоянку по решению суда был отправлен Porsche Cayenne, хозяин которого не только не вносил плату, но и игнорировал штрафы, накопив долгов на 687 тысяч рублей.