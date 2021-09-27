Столичные власти усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах

Контроль масочного режима в кафе и магазинах Москвы будет усилен, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"За неделю несколько крупных ТЦ получили предостережения, - заявил Немерюк журналистам. - Работа по контролю не останавливалась, она будет вестись еще интенсивнее". В частности, объекты общепита и торговли будут проверять мобильные группы.

Контроль за масочным режимом усилен на фоне роста заболеваемости коронавирусом: в Москве за сутки выявляется уже более трех тысяч случаев инфицирования.