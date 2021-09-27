Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь

Три туристки, отправившиеся на гору Фалаза 25 сентября и не вернувшиеся в срок, вышли на связь с родственниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Приморскому краю.

Между тем спасатели пока не смогли их найти. Известно, что одна из туристок - женщина в возрасте.

К слову, в прошлом году при спуске с горы Пидан заблудился путешественник из Южной Кореи. Его также искали спасатели, но почти через сутки он сам вышел к селу Лукьяновка.

Справка "РГ"

Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе Приморского края, считается одной из красивейших вершин региона. Ее высота 1279 метров, туристы обычно поднимаются не выше 1100 м.