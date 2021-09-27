Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Сотрудники Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю завершили работу в районе горе Хребтовой, где упал самолет Ан-26.

"Спасатели оказали помощь оперативно-следственной группе, провели разбор конструкций самолета, распиловку деревьев для обеспечения доступа к необходимым деталям и предметам для дальнейших следственных мероприятий", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Продолжает свою работу оперативный штаб, созданный после авиакатастрофы в Центре управления в кризисных ситуациях. Психологи регионального главка МЧС работают с родными погибших.

Напомним, Ан-26 потерпел крушение 22 сентября. Самолет вылетел в технический рейс, чтобы проверить наземные средства радиотехнического обеспечения полетов. В 38 километрах от Хабаровска воздушное судно, на борту которого находились шесть членов экипажа, пропало с радаров. Обломки нашли на следующий день на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике. Выживших не было.