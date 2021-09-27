ФСБ предотвратила теракты в Уфе, которые готовили неонацисты

ФСБ задержала в Уфе пятерых жителей 2001-2003 годов рождения, которые готовили теракт с помощью самодельных взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов. Все молодые люди входили в неонацистскую группировку.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, самодельное взрывное устройство, готовое к применению, было обнаружено сотрудниками ФСБ в тайнике в заброшенном здании. На кадрах оперативного видео показано, как по адресам проживания молодых людей в ходе проведенных обысков было изъято большое количество холодного оружия: охотничьи ножи, тесаки и топоры, инструкции по изготовлению взрывных устройств. В дополнение к этому - националистическая атрибутика, в том числе портреты главарей Третьего рейха и украинского националиста Степана Бандеры.

На кадрах оперативного видео также показано разминирование саперами ФСБ взрывного устройства, которое было спрятано в пакете под фундаментом одного из заброшенных гаражей.

Как отметили в ЦОС ФСБ, всем подозреваемым членам неонацистской группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет России возбудил сразу несколько уголовных дел по статьям Уголовного кодекса РФ о приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По версии следствия, 19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур.

Он распространял среди сообщников идеи неонацизма, неоднократно организовывал их обучение правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ.

Он также организовал изучение специализированной литературы по тактике боевых действий, проводил тренировочные мероприятия в целях получения знаний и навыков для осуществления террористической деятельности.

В ходе подготовки к совершению террористического акта подозреваемый, приискав необходимую информацию и компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство. На видео допроса в СК задержанный рассказал, что сначала они тренировались в лесу, затем сообщники намеревались снять для подготовки квартиру.

На других кадрах показаны двое молодых людей, один из которых, рассказывает, где они тренировались: "Ориентир у нас - АЗС, дальше нее должна находиться автобусная остановка. Там будет спуск в лес, это вот место, где мы собирались", - В этом году, как рассказали в ФСБ, было уже задержано несколько групп молодых неонацистов, подготовка которых координировалась с территории Украины.