Хуснуллин уточнил маршрут трассы "Москва-Казань"

Трасса М-12 пойдет в обход Нижнего Новгорода и Казани. Об этом рассказал в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечая на вопросы подписчиков.

Через Нижний Новгород сейчас проходит трасса М-7 ("Волга"). Поэтому трассу М-12 проложили южнее города, но достаточно близко от М-7, рассказал Хуснуллин. У тех, кто едет в Нижний Новгород, будет два варианта - доехать туда по М-7 либо съехать туда с М-12.

Также М-12 не будет заходить в Казань, куда опять же заходит М-7. "Она (М-12) обходит Казань тоже чуть южнее, выходит на Шали на трассу М-7 и дальше идет до Екатеринбурга", - пояснил вице-премьер.

Трассу М-12, которая станет частью глобального транспортного коридора Европа - Западный Китай, предполагается запустить в 2024 году.