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27.09.2021 15:10
Рубрика: Легковые авто

Назван топ "мужских" и "женских" автомобилей 2021 года

Текст: Тимур Алимов

Аналитическое агентство "Автостат" обнародовало результаты исследования, в котором описывается состав российских владельцев автомобилей определенных моделей по полу и возрасту.

Как отмечают авторы, в отчете представлены данные по собственникам новых автомобилей, купленных в 2018-2020 годах, а также владельцам машин с пробегом, приобретенных с января по апрель 2021 года.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Таким образом, среди "мужских" моделей на первом месте оказался Chevrolet Tahoe, с долей покупателей-мужчин 90,9 процента. Вторую строчку занял УАЗ "Хантер" с 86,1 процента, немного уступил ему, замкнув тройку лидеров, французский седан Peugeot 408 с показателем в 85,9 процента. На четвертой позиции разместилась отечественная Lada Niva Legend с 85,4 процента. Последнюю строчку топ-5 разделили премиальный универсал Audi A4 Allroad Quattro и китайский внедорожник Haval H5 с долей в 85,3 процента.

По словам аналитиков, среди автомобилей, считающихся "мужскими", очевидна плотное соперничество за проценты лидерства - более 30 моделей имеют долю покупателей-мужчин свыше 80 процентов.

В "женском зачете" лидирует французский компактный кроссовер Citroen C3 Aircross - доля женщин среди владельцев этой модели составляет 88,2 процента. Вторая позиция принадлежит Chevrolet Spark - 78,1 процента, третья - кроссовер Mercedes-Benz GLA - 75,5 процента. С минимальным отставанием на четвертой строчке оказался компактный японский кроссовер Toyota C-HR с долей 75,3 процента, а последним среди лидеров стал спортивный Porsche Macan - 74,4 процента авто этой модели принадлежит представительницам прекрасного пола.

В целом, по данным исследования, в 2021 году на долю мужчин приходится 67 процента от общего объема продаж новых автомобилей физлицам. Женщин среди покупателей в два раза меньше - 33 процента. Средний возраст клиентов автосалонов среди мужчин составляет 46 лет, а женщин - 43 года.

#Lada #Toyota #УАЗ #Mercedes-Benz