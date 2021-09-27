Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии

Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали следователям, как готовились к преступлению, и показали место, где проходили их тренировки. Видео допроса размещено на YouTube-канале СК РФ.

На кадрах задержанный рассказывает о том, что его подозревают в создании террористической группировки и подготовке теракта, что основные тренировки проходили в лесу, а в дальнейшем сообщники планировали снять квартиру. Во второй части видео молодые люди указали место своих тренировок - лес рядом с поселком Михайловка.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Башкирии предотвратили теракт. Задержаны пять подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет - участники неонацистской группировки. В их тайнике и дома оперативники обнаружили готовое самодельное взрывное устройство, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, а также холодное оружие и портреты главарей Третьего Рейха и националиста Степана Бандеры.