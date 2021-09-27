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27.09.2021 20:39
Рубрика: Общество

В центре Кирова рысь напала на кошку

Текст: Оксана Ильина

В Кирове в одном из спальных районов горожане заметили рысь. Очевидцы сообщили в соцсетях, что дикое животное поймало домашнюю кошку, и предупредили прохожих об осторожности. Появилась и запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент нападения.

Фото: МЧС/ТАСС
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Откуда пришел хищник пока не ясно. В управлении охраны животного мира Кировской области пояснили, что случаев захода рысей в городскую черту в регионе не фиксировали ни разу. "Животное, попавшее на видео, скорее всего ранее могло жить с человеком, возможно, в неволе, - отметили специалисты, которых процитировала ГТРК "Вятка".

При этом у жителей Кирова нет причин для беспокойства, сообщил РИА Новости начальник отдела охотничьего контроля и надзора Михаил Андреев По его мнению рысь не представляет угрозы для человека. Днем осторожный зверь станет прятаться и скорее всего будет стремиться уйти в дикую природу.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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