В центре Кирова рысь напала на кошку

В Кирове в одном из спальных районов горожане заметили рысь. Очевидцы сообщили в соцсетях, что дикое животное поймало домашнюю кошку, и предупредили прохожих об осторожности. Появилась и запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент нападения.

Откуда пришел хищник пока не ясно. В управлении охраны животного мира Кировской области пояснили, что случаев захода рысей в городскую черту в регионе не фиксировали ни разу. "Животное, попавшее на видео, скорее всего ранее могло жить с человеком, возможно, в неволе, - отметили специалисты, которых процитировала ГТРК "Вятка".

При этом у жителей Кирова нет причин для беспокойства, сообщил РИА Новости начальник отдела охотничьего контроля и надзора Михаил Андреев По его мнению рысь не представляет угрозы для человека. Днем осторожный зверь станет прятаться и скорее всего будет стремиться уйти в дикую природу.