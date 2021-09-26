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26.09.2021 23:15
Рубрика: Происшествия

Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске вызволяют домашних животных

Текст: Ирина Рыбникова

Судьба домашних животных, оставшихся в доме №9А по улице 28 июня в подмосковном Ногинске, сейчас находится в руках подмосковных спасателей. Некоторых питомцев уже вызволили из дома, остальных обещают достать в ближайшие дни.

Фото: МЧС/ТАСС
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В этом доме, напомним, 8 сентября произошел взрыв бытового газа. Семь человек погибли, более 20 пострадали. Были разрушены несколько квартир, в одном из подъездов обрушились перекрытия на четырех этажах. Жителей эвакуировали, причем тем, кто проживал в соседнем со ворвавшемся подъезде, разрешили зайти в квартиры и забрать вещи первой необходимости, а тех, чей подъезд пострадал, домой не пустили, опасаясь дальнейшего обрушения. Все животные, которых хозяева в спешной эвакуации не успели вынести на улицу, остались в квартирах. И уже больше двух недель живут одни.

На проблему обратили внимание хозяева оставшихся без присмотра, еды и воды питомцев, а также неравнодушные жители Ногинска, заметившие животных в окнах разрушенного дома. Внутрь дома, отметим, никого так и не пускают, потому что обследование выявило серьезные нарушения конструктива.

"В первые дни спасателями при поддержке волонтеров и местных жителей были спасены 2 кошки, котенок, собака и попугай в клетке. Но в доме предположительно осталось еще три кошки", - говорит начальник Ногинского территориального управления "Мособлпожспас" Игорь Томчук. По его словам, очередная попытка вызволить их из пустых квартир будет предпринята в понедельник, 27 сентября. Учитывая прогнозируемый синоптиками ветер и многодневные дожди, серьезно подмочившие "раскрытый" взрывом дом, это будет непросто, но, утверждает Томчук, ситуация держится на круглосуточном контроле.

Животные напуганы и не откликаются на людские голоса, поэтому спасатели пробуют установить в доме приспособления для отлова кошек.

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