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09.09.2021 20:45
Рубрика: Происшествия

Спасатели МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Ногинске

Текст: Иван Петров
В подмосковном Ногинске на месте взрыва бытового газа в жилом доме завершены аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что работы в доме № 9 А на улице 28 июня велись круглосуточно силами личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Московской области, отряда "Центроспас", Центра "Лидер", Ногинского спасательного центра МЧС России, ГКУ МО "Мособлпожспас".

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Кроме того, в поисках пострадавших были задействованы кинологические расчеты, работала инженерная техника. Для анализа повреждений здания применялся мобильный диагностический комплекс "Струна". "Для оказания помощи пострадавшим и членам их семей привлекались психологи МЧС России", - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По последним данным, после взрыва пострадали 22 человека. 15 были ранены, семеро погибли. В настоящее время в больницах остаются 6 человек - 5 в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом.

В регионах Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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