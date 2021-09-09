Спасатели МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Ногинске

Отмечается, что работы в доме № 9 А на улице 28 июня велись круглосуточно силами личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Московской области, отряда "Центроспас", Центра "Лидер", Ногинского спасательного центра МЧС России, ГКУ МО "Мособлпожспас".

Кроме того, в поисках пострадавших были задействованы кинологические расчеты, работала инженерная техника. Для анализа повреждений здания применялся мобильный диагностический комплекс "Струна". "Для оказания помощи пострадавшим и членам их семей привлекались психологи МЧС России", - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По последним данным, после взрыва пострадали 22 человека. 15 были ранены, семеро погибли. В настоящее время в больницах остаются 6 человек - 5 в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом.