В Перми возобновил работу вуз, где произошла стрельба

Сегодня возобновил работу Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).

На территорию университетского кампуса допускаются сотрудники и преподаватели вуза, а также автомобильный транспорт по специальному списку. Студенты ПГНИУ продолжили учебу в дистанционном формате.

Напомним, работа Пермского классического университета была приостановлена в понедельник 20 сентября после того, как на вуз было совершено вооруженное нападение. Нападавший из огнестрельного оружия убил шесть и тяжело ранил 18 человек. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 105 УК РФ "Убийство".