Врач объяснил, как сбросить жир на животе, который никак не уходит

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков объяснил, как улучшить фигуру в ситуации, когда лишний жир не уходит из проблемных зон.

Как отметил доктор на своем YouTube-канале, при похудении действительно бывает момент, когда вес никуда не двигается, несмотря на все усилия.

"Многие диетологи говорят, что нужно подождать недели две, иногда месяц, и вес опять начнет падать. В принципе, это правильно. Но можно с этим бороться с помощью белковых дней и силовой нагрузки. То есть, вы берете белковую диету, ограничиваете до минимума количество углеводов, больше пьете вода и ходите заниматься силовой нагрузкой в спортзал", - посоветовал Алексей Ковальков.

Ранее диетолог из США рассказал, что основной причиной появления жира на животе является употребление определенных пищевых продуктов, таких как чипсы, хлеб и, особенно, полуфабрикаты.