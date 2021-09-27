Число жертв в тройном ДТП в Дагестане увеличилось до пяти человек

В Дагестане увеличилось количество погибших участников столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Дербентском районе республики. В реанимации районной больницы скончался водитель грузовой машины.

Ранее сообщалось о гибели четверых человек. Еще четверо получили травмы.

В региональном управлении МЧС уточнили, что авария произошла на 919-м километре федеральной трассы Р-217 между селом Мамедкала и городом Дагестанские Огни. В ДТП попали грузовик КаМАз и легковые автомобили "ВАЗ" и Mercedes.

К ликвидации последствий случившегося привлекались 26 человек и девять единиц техники.