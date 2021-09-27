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27.09.2021 18:28
Рубрика: Происшествия

В округе Ставрополья ввели режим ЧС после взрыва газа

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

В Изобильненском городском округе Ставропольского края, где в многоквартирном доме произошел взрыв газа, введен режим чрезвычайной ситуации. Подъезд дома, что произошло ЧП, не пригодно для проживания, сообщили "РГ" в краевом управлении МЧС России по Ставропольскому краю.

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После того, как помещения проверят специалисты, будет принято решение о временном расселении 35 человек в гостинице, расположенной в двух километрах от места происшествия.

"Наибольшие повреждения получили квартиры первого подъезда второго этажа и смежная квартира со второго подъезда второго этажа. Первый подъезд к проживанию не пригоден", - уточнили в ведомстве.

В свою очередь в краевом следственном управлении СК РФ заявили, что по факту случившегося назначена доследственная проверка. Там уточнили, что пострадавшим является мужчина 27-лет. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

Напомним, инцидент произошел 27 сентября, в понедельник. В инциденте пострадал один человек, погибших нет.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Взрывы газа в домах

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