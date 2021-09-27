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27.09.2021 14:34
Рубрика: Происшествия

Историку Соколову отказали в смягчении приговора

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский городской суд отказал историку Олегу Соколову в смягчении приговора, назначенного за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и за незаконное хранение оружия.

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Материалы рассматривались Апелляционной коллегией, она пришла к выводу, что назначенный ранее Октябрьским районным судом приговор, должен остаться без изменений. Напомним, историку определили наказание в 12,5 лет лишения свободы.

На судебном заседании, трансляция которого велась объединенной пресс-службой судов Северной столицы, Олег Соколов был необычайно эмоционален, и в какой-то момент даже расплакался.

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Соколов отметил, что недавно он потерял отца. Он скончался, как заявил Соколов, под влиянием того, что он не вытерпел того, что с экрана несли журналисты. Также историк отметил, что его 87-летняя мать-блокадница плохо себя чувствует.

Олег Соколов также указал, что очень любит своих дочерей, а само преступление, за которое его осудили, охарактеризовал так: "папка потерял голову из-за монстра".

Напомним, в ноябре 2019 года Олег Соколов в ходе ссоры расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям сбросил останки девушки в реку Мойку, рядом с домом, где он проживал.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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