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25.12.2020 16:03
Рубрика: Происшествия

Историка Соколова приговорили к 12,5 года колонии за убийство аспирантки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Ближайшие 12,5 лет он проведет в колонии строго режима.

Фото: Олег Демьянчук/ТАСС
В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова

Соколову предъявляли обвинения по двум статьям - за убийство и незаконное хранение оружия. Напомним, сторона обвинения просила для Соколова 15 лет лишения свободы, защита - 8.

За убийство его приговорили к 12 годам лишения свободы, еще 1,5 года - за хранение оружия. В России наказание частично складывается, в связи с этим историк проведет в колонии строго режима 12,5 лет.

Процесс по делу Олега Соколова был одним из самых громких за минувший год. Судебные заседания шли в открытом режиме в формате телетрансляций. Пустить слушателей в зал было невозможно из-за пандемической ситуации.

В рамках судебного следствия на процессе выступали все свидетели: коллеги историка и аспирантки, соседи, друзья. Для многих не было секретом, что Олега Соколова связывали с Анастасией Ещенко личные отношения, пара даже собиралась пожениться. Но в начале ноября историк и аспирантка поссорились. В результате Соколов достал ружье и выстрелил в Анастасию четыре раза. На судебном заседании и во время следствия у историка часто спрашивали, почему он это сделал? Соколов говорил, что планировал первым выстрелом успокоить впавшую в истерику девушку.

Но ружье имеет довольно сложную конструкцию, оно не перезаряжается автоматически и соответственно для совершения следующего выстрела нужно провести некоторые манипуляции. Соколов их произвел. Несколькими днями ранее гособвинитель довольно подробно остановилась на этом моменте: вызови Олег Соколов "скорую" после первого выстрела, кто знает, может быть девушку можно было спасти. Но историк пошел другим путем.

После убийства девушки он даже приглашал в дом друзей и пировал с ними ими. Тело Анастасии лежало в соседней комнате. Соколов расчленил его после ухода гостей.

Историк не стал отрицать своей вины сразу после задержания. Утверждал, что находился в нестабильном эмоциональном состоянии, вызванном конфликтом со своим научным оппонентом Евгением Понасенковым. Понасенкова приглашали на одно из судебных заседаний, где он опроверг все предъявленные в его адрес обвинения. Олега Соколова признали вменяемым.

Трагическая история Анастасии Ещенко стала настоящим ударом для ее родителей. Случившееся с девушкой обсуждали по всей стране. Родители Анастасии в какой-то момент отказались участвовать в процессе, на заседаниях был брат девушки. Но мать и отец нашли в себе силы, чтобы приехать на приговор и посмотреть в глаза Олегу Соколову.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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