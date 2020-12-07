Адвокат: Историк Соколов заранее спланировал убийство аспирантки

Историк Олег Соколов мог заранее спланировать убийство Анастасии Ещенко и спланировать все варианты по сокрытию тела девушки. Об этом заявила на судебном заседании в Октябрьском городском суде, где рассматривается дело Олега Соколова, Александра Бакшеева, адвокат, представляющая интересы родственников Анастасии Ещенко.

В частности, Башкеева обратила внимание на то, что в ночь убийства, когда Анастасия Ещенко общалась по телефону со своим братом, Олег Соколов в соседней комнате изучал карты петербургских набережных.

По версии, озвученной адвокатом Бакшеевой, Соколов искал места, куда спрятать тело девушки.

Таким образом, по оценкам Бакшеевой, Олег Соколов действовал с умыслом, что опровергает версию самого историка, по которой получается, что девушку он застрелил случайно и в состоянии аффекта.

Напомним, Олег Соколов, известный историк и реконструктор, был задержал с поличным чуть больше года назад при попытке выкинуть в реку Мойку останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Соколов сразу признался в убийстве и расчленении девушки.

По его версии, он поссорился с Ещенко и случайно выстрелил в нее из ружья, а затем, расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.

Сам Соколов на заседании заявил, что карты рассматривал безо всякого умысла для собственного успокоения.

Дело историка Соколова имеет широкий общественный резонанс. Все заседания транслируются объединенной пресс-службой судов Петербурга на видеохостинге. Большая часть процесса уже позади: выступили свидетели обвинения, защиты, высказался сам Соколов. Ожидается, что 14 декабря, на следующем судебном заседании гособвинитель озвучит срок, который прокуратура запрашивает для историка Соколова.

Сейчас же обвиняемый по-прежнему находится в "Крестах". На сегодняшнем судебном заседании его арест был продлен до 23 марта.