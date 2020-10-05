Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку

Причиной, по которой Олег Соколов достал ружье и выстрелил в аспирантку Анастасию Ещенко стало то, что он планировал ее успокоить.

Об этом сообщил адвокат историка Сергей Лукьянов на судебном заседании, где рассматривается дело Соколова.

На нынешнем заседании адвокат зачитал результаты судебно-психиатрический экспертизы, которую проходил историк в конце прошлого года.

Такие документы оглашаются в закрытом режима, но подсудимый заявил, что скрывать от прессы ему нечего и результаты экспертизы были обнародованы.

В числе прочего специалисты, изучающие личность Соколова в рамках экспертизы, не могли обойти тему убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Историк сообщил, что не планировал убивать девушку.

По словам Соколова, вечером 7 ноября 2019 года, он поссорился с Ещенко. Анастасия зашла в комнату с ножом и шарфом, у девушки началась истерика. Далее, как следует из показаний мужчины на экспертизе, историк собирался выстрелить в воздух в надежде, что звук выстрела приведет девушку в чувство. Но патрон попал Анастасии в голову. Правда, на судебном заседании не прозвучало, чем историк объясняет то, что произошло дальше.

Напомним, Анастасия Ещенко скончалась от полученных при выстреле травм. Тело жертвы было расчленено и по частям выброшено в Мойку. Историка задержали с поличным, в его рюкзаке были найдены части тела девушки.

Судмедэксперты пришли к выводу, что Олег Соколов не страдает никакими психическими заболеваниями, что он может осознавать характер своих действий. Кроме того, эксперты указали, что в момент происшествия мужчина находился в подавленном состоянии из-за спора со своим давним оппонентом Евгением Понасенковым.

Ранее Соколов обвинил в случившихся событиях Понасенкова, заявив, что стал жертвой травли. Сам Понасенков, который, к слову, тоже давал показания по этому резонансному делу, опроверг все обвинения в свой адрес.

Ряд других свидетелей указал на то, что Соколов за несколько часов до убийства избил Анастасию Ещенко.