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05.10.2020 15:38
Рубрика: Происшествия

Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Причиной, по которой Олег Соколов достал ружье и выстрелил в аспирантку Анастасию Ещенко стало то, что он планировал ее успокоить.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Об этом сообщил адвокат историка Сергей Лукьянов на судебном заседании, где рассматривается дело Соколова.

На нынешнем заседании адвокат зачитал результаты судебно-психиатрический экспертизы, которую проходил историк в конце прошлого года.

Такие документы оглашаются в закрытом режима, но подсудимый заявил, что скрывать от прессы ему нечего и результаты экспертизы были обнародованы.

В числе прочего специалисты, изучающие личность Соколова в рамках экспертизы, не могли обойти тему убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Историк сообщил, что не планировал убивать девушку.

По словам Соколова, вечером 7 ноября 2019 года, он поссорился с Ещенко. Анастасия зашла в комнату с ножом и шарфом, у девушки началась истерика. Далее, как следует из показаний мужчины на экспертизе, историк собирался выстрелить в воздух в надежде, что звук выстрела приведет девушку в чувство. Но патрон попал Анастасии в голову. Правда, на судебном заседании не прозвучало, чем историк объясняет то, что произошло дальше.

Напомним, Анастасия Ещенко скончалась от полученных при выстреле травм. Тело жертвы было расчленено и по частям выброшено в Мойку. Историка задержали с поличным, в его рюкзаке были найдены части тела девушки.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Судмедэксперты пришли к выводу, что Олег Соколов не страдает никакими психическими заболеваниями, что он может осознавать характер своих действий. Кроме того, эксперты указали, что в момент происшествия мужчина находился в подавленном состоянии из-за спора со своим давним оппонентом Евгением Понасенковым.

Ранее Соколов обвинил в случившихся событиях Понасенкова, заявив, что стал жертвой травли. Сам Понасенков, который, к слову, тоже давал показания по этому резонансному делу, опроверг все обвинения в свой адрес.

Ряд других свидетелей указал на то, что Соколов за несколько часов до убийства избил Анастасию Ещенко.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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