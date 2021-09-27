В Карелии мужчина получил 9 лет колонии за финансирование терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил выходца из Центрально-Азиатского региона к лишению свободы за пособничество террористам. Об этом говорится в информационном сообщении Управления ФСБ Карелии.

Этого человека в конце прошлого года задержали в республике. Сообщала об этом и "РГ". Его заподозрили в том, что он переводил средства на счет запрещенной в РФ террористической организации. В 2021 году завели уголовное дело по статьям 205 и 280 УК РФ - за пропаганду терроризма и призывы к экстремистской деятельности.

Военный суд признал мужчину виновным и приговорил с девяти годам лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима.