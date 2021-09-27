В Старой Руссе отпраздновали 200-летие Достоевского

Праздник начался с литературно-музыкального праздника у памятника писателю на берегу Малашки. Члены литобъединения "Живой мост" и сотрудники Центральной городской библиотеки вместе со зрителями прочли отрывки из романа "Подросток".

Вся Старая Русса стала в этот день большой интерактивной площадкой. Свою развлекательную программу предложил курорт - то самое старорусское "заведение минеральных вод", куда собственно говоря и приехала в мае 1872 года чета Достоевских, чтобы глава семьи смог пройти здесь лечение. Тогда выяснилось, что старорусские воды и грязи не подходят Федору Михайловичу, но зато они, а также местный целительный воздух и хорошее питание очень хорошо сказались на здоровье детей и супруги писателя - Анны Григорьевны. Жизнь в провинции обходилась семье дешевле, кроме того здесь, вдали от столицы, Фёдор Михайлович мог сосредоточиться на работе. Поэтому Достоевскими и было принято решение приезжать в Старую Руссу на дачу каждое лето. Затем появилось горячее желание купить здесь свой дом, который, по признанию писателя, стал местом "физического и нравственного отдохновения".

Так Старая Русса стала неотъемлемой частью жизни Достоевского, а Достоевский - частью самой Старой Руссы. И сейчас одним из брендов провинциального города Новгородской области по праву считается "Старая Русса - город Достоевского".

- Масштабное мероприятие по празднованию 200-летия великого русского писателя мы решили провести не 11 ноября, а в сентябре, чтобы задействовать как можно больше площадок на открытом воздухе, чтобы создать во всём нашем городе атмосферу провинции XIX века, какой ее увидел писатель, когда приехал к нам, - рассказал глава Старорусского района Александр Розбаум, посетовав разве лишь на то, что с утра в Старой Руссе накрапывал дождик, что, впрочем, он назвал "как раз по-достоевски".

Фото: Анжела Мнацаканян

Часть костюмов горожан XIX века для праздника была пошита в рамках проекта Молодежного культурного центра "Русская провинция Достоевского" на деньги областного гранта "Новгородика". Другие учреждения культуры задействовали внебюджетные средства.

Участники сельскохозяйственной ярмарки изготовили костюмы за свой счет. Здесь были и купчихи, и медовары, и ткацких дел мастера. Некоторые сельские поселения Старорусского района, торговавшие на Соборной площади дарами садов и огородов, для всего состава своих делегаций без исключения изготовили костюмы, соответствующие эпохе Достоевского. Были на площади и старорусцы, которые самостоятельно разработали к празднику старинные наряды для всех членов своей семьи, в том числе и детей. Даже юные художники Старой Руссы, вышедшие в этот день на пленэры, были большей частью облачены в старинные платья и накидки.

Кстати, на пешеходной улице Воскресенской, где свой пленер организовали учащиеся Новгородского областного колледжа искусств имени С.В. Рахманинова, была представлена выставка эскизов "Герои романа "Братья Карамазовы"" художника из Элисты (Калмыкия) Степана Ботиева. Побывав в Старой Руссе в прошлом году, он вдохновился творчеством писателя, создал серию эскизов и передал их в дар старорусским краеведам. Запланировано создание серии раскрасок для детей и размещение выставки калмыцкого художника в стенах одного из музеев Достоевского.

Променады горожан и гостей города в старинных костюмах по площадям и набережным стали главной изюминкой юбилейного праздника в Старой Руссе. Весь день здесь звучала музыка в исполнении духового оркестра Великого Новгорода,

камерного оркестра Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского, оркестра русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова, а также коллективов Старорусской школы искусств им. С.В. Рахманинова, Центра детского творчества, хора "Мелодия" и других старорусских ансамблей.

С большим воодушевлением была встречена зрителями интерактивная программа артистов из Великого Новгорода "Школа танцев XIX века", проходившая на площадке перед водонапорной башней. Как известно, Достоевский прекрасно умел танцевать. И лучше всего у него получалась мазурка. Артисты показали и ее, и множество других бальных танцев, а затем пригласили в свой круг самих зрителей, чтобы станцевать один из русских парных танцев, которые тоже очень любил Федор Михайлович.

Живые "Картинки провинциальной жизни" из XIX века были воссозданы на берегу Перерытицы между мемориальным Домом-музеем Ф.М. Достоевского и Музеем романа "Братья Карамазовы" - филиалами Новгородского объединённого музея-заповедника. Туристы могли услышать шарманщика, заглянуть на "Гусарскую заставу", сфотографироваться в фотателье, проехаться на карете, встретить рыбаков или хозяек, пасущих коз… Кстати, а вы знали, что в Старой Руссе Федор Михайлович вечерами сам ходил встречать хозяйскую корову, от которой Достоевские брали молоко для своих детей? А маленький Федя страсть как любил лошадей, с восторгом подбегал к ним и обнимал за ноги, чем ужасно пугал родителей. Вторым любимым занятием маленького Феди была рыбалка, при любом удобном случае он просил няню взять удочки и мчался на берег.

Здесь же на берегу Перерытицы развернулась площадка старорусских петрушечников из Центра народного творчества и ремесел "Берегиня". Участников и зрителей ежегодного фестиваля "Верста Старорусского Петрушки", который девять лет назад был прописан в Старой Руссе на "Сказочной карте России", собралось около полусотни. Тем временем на Соборной площади зрителей развлекал театр Петрушки "БалаганЪ" из Санкт-Петербурга. Восторженная публика хохотала и аплодировала, не умолкая. Тут впору было процитировать слова Фёдора Михайловича из "Дневника писателя" за январь 1876 года о представлении Петрушки в петербургском клубе художников: "Дети и отцы их стояли сплошной толпой и смотрели бессмертную народную комедию, и право, это было чуть ли не всего веселее на всём празднике".

Для тех же гостей праздника, которые готовы были к серьезному погружению в творческий мир писателя, организаторы юбилейных торжеств предложили мероприятия на музейных площадках. Так в музее романа "Братья Карамазовы" была открыта выставка "Новые герои Ф. М. Достоевского. Книжная графика из коллекции издательства "Vita Nova"". Работы петербургских художников Михаила Гавричкова и Аллы Джигирей посвящены малой прозе Ф.М. Достоевского и роману "Идиот". Там же в музее был показан иммерсивный спектакль "Маленькие картинки" по прозе Ф.М. Достоевского петербургского режиссёра Николая Русского.

Старорусцев и гостей города ждали в этот день ещё две театральные постановки. В Центре культуры "Русич" состоялась премьера проекта Кристины Данченко "Классика юношеству Новгородчины", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Новгородской области. Солисты Большого театра России, камерный оркестр Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского и артист московского "Электротеатра Станиславский" Дмитрий Чеботарев представили зрителям синтез музыки и художественного слова, в котором переплетены отрывки из юношеской оперы С.В. Рахманинова "Алеко" и ее литературного первоисточника - поэмы А.С. Пушкина "Цыганы". Молодежь смогла попасть на эту премьеру бесплатно - по недавно введенной "Пушкинской карте".

Завершением праздничного вечера стала премьера спектакля "Дело поручика Карамазова" в исполнении актеров Мариинского театра (Санкт-Петербург), пианистки Аглаи Зинченко, Пушкин-квартета и Павла Решетникова (кларнет). В роли прокурора - Дмитрий Чеботарев.

- Это не просто спектакль, а сочетание драматургии, вокала и инструментальной музыки, - рассказывает Кристина Данченко. - За музыкальную основу была взята опера Александра Смелкова "Братья Карамазовы", специально для спектакля "Дело поручика Карамазова" автор написал интерлюдии - пьесы для камерного инструментального ансамбля. Зритель переносится из зала судебного заседания на оперную сцену, в канву романа, и обратно. Слышит то безапелляционные выводы прокурора, то доводы героев Достоевского. Эмоциональное напряжение происходящего на сцене доходит до высочайшего пика. Не удивительно, что зрители овациями приветствовали и артистов, и автора музыки.

Символично, что премьера спектакля "Дело поручика Карамазова" состоялась в Старой Руссе - городе, ставшем прототипом Скотопригоньевска, в котором разворачиваются события последнего романа Достоевского.

В день празднования 200-летия Достоевского в Старой Руссе город посетило несколько тысяч туристов, экскурсии в музеях писателя шли одна за другой.

Большинство гостей, восторгаясь уникальной атмосферой праздника, сходились во мнении, что имеет смысл посетить Старую Руссу еще раз, но теперь уже для того, чтобы насладиться тихой провинцией Достоевского: побродить по набережной, где он гулял, ещё раз заглянуть в его рабочий кабинет, отведать в местных ресторанчиках блюда из меню XIX века и непременно купить таких же фруктов и сладостей, которые Федор Михайлович брал в лавке купца Плотникова для своих детей.