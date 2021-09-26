В Старой Руссе открыли Литературный киоск

Трудно представить, что еще несколько недель назад на этом месте стоял заброшенный ларек, который совершенно не вписывался в концепцию обновленной Старой Руссы, готовящейся к празднованию 200-летия Ф.М. Достоевского.

Благодаря усилиям организаторов проекта - журналистам "Российской газеты" и газеты "Старая Русса", волонтеров, сотрудников Центра туризма Старой Руссы, при поддержке Администрации Старорусского муниципального района неприглядное сооружение превратилось, как говорят сами организаторы, в красивое место для добрых людей.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин всецело поддержал идею журналистов продвигать чтение как модное, полезное и социально одобряемое занятие:

- Замечательно, что программа празднования 200-летия Ф.М. Достоевского в Старой Руссе дополнилась открытием "Литературного киоска", а очередная общественная инициатива нашла красивое и достойное воплощение. Старая Русса получила новую туристическую достопримечательность, сделанную от души и с искренней любовью к родному городу. Надеюсь, этот проект по достоинству оценят и полюбят как рушане, как и многочисленные гости города Достоевского, - отметил губернатор.

Накануне открытия Литературного киоска состоялся чин его освящения, который совершил клирик Воскресенского кафедрального собора священник Владислав Митрофанов. Теперь с одной из стен киоска на посетителей смотрит образ чудотворной иконы Божией Матери "Старорусская".

Глава Старорусского муниципального района Александр Розбаум выразил уверенность, что Литературный киоск станет новой точкой притяжения для старорусцев и гостей города, обязательным пунктом посещения в туристических маршрутах Старой Руссы.

Член секретариата Союза писателей России Олег Бавыкин передал в фонд киоска несколько своих книг и отметил, что пример Старой Руссы должен послужить образцом для подражания для всех городов, удостоенных почетного звания "Литературный город России". В этот же день он вместе со своим коллегой, председателем Новгородского регионального отделения Союза писателей России Сергеем Симоненко торжественно передал руководству Старой Руссы вымпел "Литературный город России". Это звание было присуждено городу весной этого года.

Сам киоск вдохновил и воодушевил жителей Старой Руссы, известной своими литературными традициями.

В оформлении фасада и интерьера Литературного киоска использованы узнаваемые символы Старой Руссы - Соборная площадь, Водонапорная башня, а также фрагменты постоянно действующей выставки автографов и рисунков Достоевского, открытой в Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского.

С рисунками Достоевского соседствуют пейзажные зарисовки Зои Криминской. Непрофессиональная художница из подмосковного города Долгопрудный лишь однажды побывала в Старой Руссе, но сделала несколько замечательных рисунков, которые и легли в основу оформления киоска.

Эти же изображения появились на почтовых открытках. На открытии киоска представитель АО "Почта России" Анна Павлова рассказала о том, что к этому событию изготовлены три тысячи бесплатных почтовых открыток. Открытки вместе с почтовыми марками раздавали прямо на церемонии открытия киоска, рядом был установлен почтовый ящик, так что почтовый привет из Литературного киоска можно было отправить прямо с места праздника.

Элегантный дизайн, селфи-зона, оформленная в стиле ретро, полки с множеством книжных новинок и журналов - литературных, исторических, детских - их привезли журналисты из Петербурга, уютный абажур, под которым можно неспешно рассмотреть понравившиеся книги, венское кресло, бюсты писателей, сделанные из гофрированного картона в формате 3D… На каждой книге - экслибрис благотворительной акции "Городу Достоевского - книга в подарок", с которой началось сотрудничество "Российской газеты" и газеты "Старая Русса". Новый проект двух изданий - "Литературный киоск Старой Руссы" - носит просветительский характер и направлен на продвижение чтения как модного, полезного и общественно одобряемого занятия.

Церемония открытия киоска превратилась в театрализованное действие с стиле дореволюционной Старой Руссы. Возле киоска прогуливались нарядно одетые дамы в кринолинах и господа в крылатках и с тросточками - сотрудники центра культуры "Русич". В игру выключились как сами самодеятельные артисты, превратившие церемонию открытия в костюмированное шоу, так и первые посетители киоска. Многие заранее принесли книги для обмена с учетом всех правил киоска - чтобы взять книгу с полки, следует принести равноценную замену. Особо оговаривается важное условие - приветствует обмен книжными новинками, ведь всю классическую литературу можно без труда найти в местной библиотеке.

В качестве символического ритуала открытия киоска почетным гостям - главе Старорусского муниципального района Александру Розбауму и директору Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелике Гурской было предложено поставить экслибрис акции "Городу Достоевского - книга в подарок" на книгу известного новгородского писателя Виктора Смирнова "Вольный Новгород".

Передавая свои книги для Литературного киоска Виктор Смирнов сказал:

- Отличная затея! И неслучайно она родилась в Старой Руссе, которая олицетворяет собой русскую провинцию в лучшем смысле этого слова. Провинция всегда много читала, сам неспешный ритм жизни здесь располагает к чтению и раздумьям. Надеюсь, что такие Литературные киоски появятся и в других провинциальных городах России. Это пусть маленький, но правильный шажок к возвращению нам статуса самой читающей страны.

Литературный киоск Старой Руссы на улице Воскресенской будет работать шесть дней в неделю с 10 до 18 часов, выходной - понедельник.