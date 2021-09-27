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27.09.2021 17:46
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин взял на особый контроль громкие воскресные ЧП

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим сотрудникам - руководителям следственных управлений по Свердловской и Ростовской областям - доложить ему о резонансных происшествиях в своих регионах.

От руководителя следственного управления СК России по Свердловской области глава ведомства ждет детального доклада о том, как идет расследование уголовного дела, в котором фигурируют двое мужчин. Их обвиняют сразу в нескольких преступлениях, которые они совершили в городе Первоуральске. Жертвой преступлений оказалась 12-летняя девочка.

Фото: vk.com/vikiperm
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В минувший выходной день вечером к наряду полиции ППС подошел ребенок и попросил защиты и помощи. Двух взрослых мужчин, на которых девочка пожаловалась, полиция нашла очень быстро. Один из них оказался помощником машиниста и с богатой криминальной биографией - неоднократно судимый рецидивист. А вот его друг оказался полицейским. Лейтенант работал участковым.

Сейчас мужчины задержаны. В СК сказали, что в самое ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие не скрывает - будут просить ареста.

- В ходе следствия выяснят причины и условия, которые способствовали совершению преступлений, в частности каким образом участковый был принят на службу в органы внутренних дел, - объяснили в следственном ведомстве.

Областное СК уже отправило в региональное ГУ МВД требование - провести служебную проверку.

Следователи выяснят, в частности, каким образом участковый был принят на службу в полицию

А еще глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Ростовской области доложить ему, как продвигается проверка отравления шестерых детей парами хлора в Таганроге. Ребята плавали в бассейне в одном из культурно-оздоровительных комплексов города. А потом всем стало плохо. Детей отвезли в городскую больницу. Сейчас их состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Но домой еще никого не отпустили.

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ рассказали, что ход расследования уголовного дела и проведения процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

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