В "Артеке" рассказали о новом уникальном лагере "Солнечный"

Десятый по счету лагерь "Солнечный", строительство которого сейчас ведется на территории международного детского центра "Артек", позволит одновременно принимать тысячу детей. Об этом на пресс-конференции в формате видеомоста в мультимедийном пресс-центре ТАСС сообщил директор МДЦ Константин Федоренко.

По его словам, строительство лагеря предусмотрено программой развития "Артека" на 2020-2025 годы.

- Аналогов такого лагеря нет ни в России, ни в мире, - отметил руководитель МДЦ. - Это уникальная история.

Федоренко напомнил, что этот лагерь был утвержден в генеральном плане развития "Артека" еще в 1970 году.

- Но технологии в то время не позволили реализовать этот проект: подвижность грунтов, уклон, - пояснил он. - Но уже в 2017 году началась проектная работа. Сейчас продолжается строительство.

Руководитель МДЦ уточнил, что лагерь предполагается открыть в 2024-2025 годах. Разместится он на земельном участке площадью 6,5 гектара, общая проектная площадь помещений - 60 тысяч квадратных метров.

- Кроме мест проживания там будут помещения для образовательных процессов, лагерной деятельности, центр инновационно-образовательных технологий, где будут реализовываться программы общего и дополнительного образования, - рассказал Федоренко. - На территории лагеря будет 15 объектов. Это не только корпуса проживания, центр инновационно-образовательных технологий, но и новая инфраструктура. При ее строительстве которой полностью реконструируют инфраструктуру лагерей "Кипарисный" и "Лазурный" - подпорные стены, что обеспечат безопасность детей во время штормов, дороги, подъездные пути, пляжную зону (так называемый объект берегоукрепления).

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новый детский лагерь "Солнечный" в "Артеке" откроют в 2024 году.

Справка "РГ"

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь Советского Союза - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. Сейчас на территории МДЦ функционируют девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный".