В Таганроге после отравления детей в аквапарке завели дело

В Ростовской области следователи регионального управления СКР завели дело по факту отравления детей в бассейне одного из аквапарков Таганрога. В результате ЧП пострадали шесть мальчиков и девочек.

Уголовное дело заведено по статье 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход расследование контролирует прокуратура региона и глава СК России Александр Бастрыкин.

Напомним, что 26 сентября в Таганроге шестеро детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Причиной резкого ухудшения здоровья стали ядовитые пары хлора, который применяется для обеззараживания воды.

"В двух из трех проб воздуха над зеркалом воды лабораторно установлено превышение предельно допустимое содержание хлора в 1,6 раза. Готовятся материалы для приостановки деятельности аквапарка", - сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре региона.

По результатам медицинского осмотра четверо детей отпущены домой, еще двое пострадавших госпитализированы в педиатрическое отделение больницы.