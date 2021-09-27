На Ямале оленеводам выдали "боевые" наборы для отпугивания медведей

Встречи с белыми и бурыми медведями на Ямале в последнее время случаются так часто, что оленеводам-кочевникам решено было выдать настоящие "тревожные чемоданчики". В них входит целый комплект мощной пиротехники для того, чтобы в критических ситуациях можно было отпугнуть диких животных, надолго отогнать их от места стоянки семей.

В комплект входит шесть фальшфейеров. Они позволяют буквально за секунду зажечь пылающий факел, от которого животные бегут в прямом смысле, как от огня. Кроме того, в арсенале два пусковых устройства-ракетницы с патронами. А также подробные памятки с правилами, как пользоваться всем этим "боекомплектом", если косолапый вдруг окажется поблизости.

Важно, что при этом устройства не причиняют вреда самим животным. Ведь белые медведи внесены в Красную книгу, убивать их нельзя. В формировании комплекта принимали участие сотрудники Всемирного фонда дикой природы. Как отмечают специалисты, лицензия на устройства, которыми укомплектован чемоданчик, не требуется.

Как говорят сами тундровики, необходимость в мощных действенных отпугивателях от диких медведей назрела давно. Так, незадолго до того, как кочевникам выдали "боевой набор", в Сеяхинской тундре оленевод вынужден был отгонять белого медведя от чума, в котором живет его семья. Он гнал его по тундре больше чем на семь километров. До этого медведь уже несколько раз подходил вплотную к жилищу. Примечательно, что, несмотря на грозящую опасность, тундровик не причинил животному ни малейшего вреда.

А недалеко от поселка Самбург бурые медведи вломились "без стука" в сторожку многодетной семьи рыбаков. Благо, хозяев в тот момент не было, но косолапые перепортили все запасы их продуктов на долгие месяцы вперед. Семья в итоге осталась без провизии в сезон активной ловли рыбы.

Как уже писала "РГ", для защиты от диких животных, власти на Ямале создали и специальную группу оперативного реагирования из зоологов и спасателей. В критической ситуации, когда косолапые приближаются к жилью человека, "медвежий спецназ" готов вылететь, усыпить животных и перевезти их на безопасное для людей расстояние.