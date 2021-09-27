На Урале арестован подозреваемый в убийстве вокалистки рок-группы

В Челябинской области арестован подозреваемый в убийстве вокалистки рок-группы, тело которой было обнаружено в Кыштыме 19 сентября. Преступление совершено ее знакомым, 22-летним местным жителем из-за бытового конфликта, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

По версии следствия,19 сентября парень находился с девушкой в ее квартире, в ходе конфликта задушил ее и скрылся с места преступления. Подозреваемый заключен под стражу. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, отметил представитель ведомства Владимир Шишков.

Как уже писала "РГ", 24-летняя вокалистка рок-группы Harley профессионально занималась музыкой и размещала свои видео в TikTok. Тело девушки нашли в квартире ее родственники.