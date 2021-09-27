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27.09.2021 14:55
Рубрика: Происшествия

В Первоуральске арестовали обвиняемых в изнасиловании девочки

Текст: Татьяна Воробьева

В Первоуральске суд на два месяца арестовал участкового уполномоченного и помощника машиниста экскаватора, подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки. "Обвиняемых заключили под стражу до 25 ноября", - сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

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Напомним, накануне стало известно, что полиция задержала двух мужчин - один из них оказался сотрудником правоохранительных органов, второй рецидивистом с длинным послужным списком и сроками, в том числе, за убийство. По версии следствия, вечером 25 сентября в квартире дома на улице Горнякова они совершили преступление в отношении девочки-подростка.

Фигурантам предъявлено обвинение по статьям 131 и 132 УК РФ, они предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

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