В Первоуральске арестовали обвиняемых в изнасиловании девочки

В Первоуральске суд на два месяца арестовал участкового уполномоченного и помощника машиниста экскаватора, подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки. "Обвиняемых заключили под стражу до 25 ноября", - сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, накануне стало известно, что полиция задержала двух мужчин - один из них оказался сотрудником правоохранительных органов, второй рецидивистом с длинным послужным списком и сроками, в том числе, за убийство. По версии следствия, вечером 25 сентября в квартире дома на улице Горнякова они совершили преступление в отношении девочки-подростка.

Фигурантам предъявлено обвинение по статьям 131 и 132 УК РФ, они предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.