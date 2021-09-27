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27.09.2021 16:17
Рубрика: Легковые авто

Самая популярная иномарка в России обновилась. Стартовали продажи Kia Rio

Текст: Тимур Алимов
Российское подразделение Kia объявило о начале продаж седанов Rio и кросс-хэтчбеков Rio X 2022 модельного года.
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Помимо нового логотипа бренда главным обновлением модели стала еще одна версия для обоих типов кузова - Luxe AV, основанная на комплектации Luxe, теперь предлагается для исполнений с двигателем 1,6 (123 л.с.) как с шестиступенчатой механической трансмиссией, так и с шестиступенчатым "автоматом".

Фото: Пресс-служба Kia.
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Отличительной особенностью салона данной комплектации является мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем с диагональю 8 дюймов и платформами Android Auto и Apple Carplay. Кроме того, Luxe AV оснащается камерой заднего вида с динамическими линиями разметки и датчиком света.

С выходом новой Rio южнокорейский автопроизводитель завершил обновление палитры цветов кузова. Покупателям предлагается абсолютно новый цвет Liquid Sand - бежевый металлик, а также шесть введенных в течение года окрасок: темно-серый Star Dust, белый Atlas White, красный Dragon Red, оранжевый Burnt Orange, синий Galaxy Blue, темно-коричневый Cognac Brown.

Как сообщили в Kia, стоимость обновленного седана Rio составляет от 929 900 рублей до 1 284 900 рублей. Цена кросс-хэтчбека стартует от 1 049 900 рублей, топовая версия обойдется в 1 344 900 рублей.

По итогам 2020 года в России было реализовано 88 064 автомобиля семейства Rio, за 8 месяцев этого года продажи модели составили 56 585 единиц. Это самая популярная иномарка в нашей стране.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia