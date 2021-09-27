Шахназаров: Кирилл Разлогов олицетворял фигуру кинокритика

Режиссер и генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Разлогова и отметил, что он по-настоящему "олицетворял фигуру кинокритика".

"Я его знал еще с советских времен. Он никогда не был радикалом в кино, прекрасно принимал разные направления. В моем понимании он действительно олицетворял фигуру кинокритика. Конечно, очень жаль, что вот такие люди как Разлогов уходят, а остаются маргиналы", - цитирует Шахназарова "Газета.Ru".

По его словам, Разлогов был "очень обаятельным, веселым человеком, необыкновенно эрудированным и очень интеллигентным".

Кирилл Разлогов ушел из жизни 27 сентября, ему было 75 лет. Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, написал 14 книг и около 600 научных работ по вопросам истории искусства и кинематографа. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.