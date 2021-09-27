СП: "Автодор" не использовал в полном объеме субсидии на строительство дорог

По итогам 2020 года госкомпания "Автодор" не в полном объеме использовала средства субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, заявили в Счетной палате (СП).

В частности, на проведение инженерных изысканий, кадастровых работ, разработку проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва - Нижний-Новгород - Казань в 2020 году было направлено 25,6 млрд рублей. Освоение бюджетных ассигнований составило только 4,4 млрд рублей или 17,3% годового финансирования, указала Счетная палата в отчете об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Также на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в 2020 году госкомпания получила около 7 млрд рублей. Как указывают в СП, исполнителем по долгосрочному инвестиционному соглашению АО "Крокус Интернэшнл" не соблюдены сроки строительства пускового комплекса ЦКАД. Всего в рамках строительства первого пускового комплекса ЦКАД на 31 декабря 2020 года принято работ на общую сумму 31,8 млрд рублей (61,3% общей стоимости долгосрочного инвестиционного соглашения), в том числе 7,8 млрд рублей в 2020 году.

Низкий уровень освоения бюджетных ассигнований связан с необходимостью корректировки проектной документации, а также выполнения работ по выносу значительного количества вновь выявленных инженерных коммуникаций, указали в СП.